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09 октября, 10:55

Город

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство нескольких территорий в ЦАО

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство нескольких территорий в ЦАО

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В рамках благоустройства Центрального административного округа исторический облик вернули скверу на Фрунзенской набережной. Там воссоздали постаменты для скульптур, разместили фонари, скамейки, а также обустроили пешеходные маршруты, расширили тротуары. Кроме того, в Хамовниках привели в порядок пять дворовых территорий.

Работы по благоустройству прошли и в других районах Центрального округа. Например, это коснулось Цветного бульвара. Там в порядок привели территорию около входа на одноименную станцию метро и перед цирком Никулина.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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