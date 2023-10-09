"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома на улице Маршала Рыбалко

В столице завершился капитальный ремонт фасада дома на улице Маршала Рыбалко. Здание возвели в 1957 году по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле.

Специалисты разработали уникальный план проведения работ по восстановлению портрета дома и подобрали подходящие материалы. Сначала мастера расчистили и промыли плоскости фасада от накопившихся загрязнений, а затем специальным составом заполнили выветренные швы.

Особое внимание специалисты уделили ремонту балконов – в порядок привели поврежденные плиты, заменили напольное покрытие, экраны и отливы. В финале обновили цоколь дома и входные группы.

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