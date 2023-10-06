"Мой район. Обратная связь": завершающий этап ремонта жилого дома на Плющихе в Москве

В центре столицы завершается капитальный ремонт жилого дома. Здание находится на Плющихе. Дом был возведен в 1958 году.

До конца октября 2023 года специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок фасад и подъезды пятиэтажки, а также заменят внутренние инженерные системы. Мастера расчистили и промыли плоскости фасада, затем восстановили выветренные швы и поврежденные кирпичные сегменты. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".