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06 октября, 18:00

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"Мой район. Обратная связь": завершающий этап ремонта жилого дома на Плющихе в Москве

"Мой район. Обратная связь": завершающий этап ремонта жилого дома на Плющихе в Москве

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В центре столицы завершается капитальный ремонт жилого дома. Здание находится на Плющихе. Дом был возведен в 1958 году.

До конца октября 2023 года специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок фасад и подъезды пятиэтажки, а также заменят внутренние инженерные системы. Мастера расчистили и промыли плоскости фасада, затем восстановили выветренные швы и поврежденные кирпичные сегменты. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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