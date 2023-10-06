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Новости

06 октября, 17:05

Город

"Мой район. Обратная связь": общественное пространство благоустроили на юго-востоке Москвы

"Мой район. Обратная связь": общественное пространство благоустроили на юго-востоке Москвы

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Новое комфортное пространство появилось на юго-востоке Москвы. Там завершилось благоустройство прилегающей территории у культурного центра "Москвич", а также на улицу Коломникова.

В рамках проекта по благоустройству создали уютные зоны для отдыха и прогулок, художественно оформили бетонную стену протяженностью 1,3 километра вдоль завода "Москвич" и площадки "Печатники". Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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