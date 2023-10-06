06 октября, 08:30Город
"Мой район. Обратная связь": завершилось обновление фасада жилого дома в Студеном проезде
Завершилось обновление фасада жилого дома в Студеном проезде. Для восстановления портрета здания специалисты применили современную технологию с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках.
Работы прошли в несколько этапов. Сначала мастера промыли наружные стены и отбили бухтящую плитку, затем нанесли штукатурно-клеевой состав, слой декоративной штукатурки и окрасили плоскости. Особое внимание уделили межпанельным швам – их заново заделали современным материалом, который не пропускает влагу и холод.
Параллельно провели работы и внутри дома. В подъездах заменили входные двери, привели в порядок балконы и заменили окна в местах общего пользования. Также заново оштукатурили цоколь здания и устроили новую асфальтобетонную отмостку.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".