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06 октября, 08:30

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"Мой район. Обратная связь": завершилось обновление фасада жилого дома в Студеном проезде

"Мой район. Обратная связь": завершилось обновление фасада жилого дома в Студеном проезде

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Завершилось обновление фасада жилого дома в Студеном проезде. Для восстановления портрета здания специалисты применили современную технологию с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках.

Работы прошли в несколько этапов. Сначала мастера промыли наружные стены и отбили бухтящую плитку, затем нанесли штукатурно-клеевой состав, слой декоративной штукатурки и окрасили плоскости. Особое внимание уделили межпанельным швам – их заново заделали современным материалом, который не пропускает влагу и холод.

Параллельно провели работы и внутри дома. В подъездах заменили входные двери, привели в порядок балконы и заменили окна в местах общего пользования. Также заново оштукатурили цоколь здания и устроили новую асфальтобетонную отмостку.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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