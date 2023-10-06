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06 октября, 06:30

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"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома на Нижней Первомайской улице в Москве

"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома на Нижней Первомайской улице в Москве

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В столице идет капитальный ремонт жилого дома на Нижней Первомайской улице. Здание возвели в 1950 году в неоклассическом стиле.

Особое внимание специалисты уделили восстановлению фасада. Мастера расчистили внешние стены от старой краски, заделали трещины и восстановили кирпичную кладку. Они дофрагментовали элементы декора в местах утрат. Кроме того, обновили цоколь, заменили отливы и водосточные трубы, отремонтировали оконные двери и откосы.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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