06 октября, 06:30Город
"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома на Нижней Первомайской улице в Москве
В столице идет капитальный ремонт жилого дома на Нижней Первомайской улице. Здание возвели в 1950 году в неоклассическом стиле.
Особое внимание специалисты уделили восстановлению фасада. Мастера расчистили внешние стены от старой краски, заделали трещины и восстановили кирпичную кладку. Они дофрагментовали элементы декора в местах утрат. Кроме того, обновили цоколь, заменили отливы и водосточные трубы, отремонтировали оконные двери и откосы.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь