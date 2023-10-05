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05 октября, 17:50

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома проводят на Стартовой улице в столице

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома проводят на Стартовой улице в столице

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В Лосиноостровском районе Москвы проходит капитальный ремонт 16-этажного жилого дома на Стартовой улице. Здание возвели в 1976 году по типовому проекту. Оно находится недалеко от знаменитого Джамгаровского парка.

Особое внимание специалисты уделили обновлению портрета дома. В рамках ремонта фасада промыли поверхности от накопившихся загрязнений и расчистили межпанельные швы от старого заполнения. Затем нанесли антигрибковую защиту на пораженные конструкции. Все работы завершат в этом году.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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