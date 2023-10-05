05 октября, 17:50Город
"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома проводят на Стартовой улице в столице
В Лосиноостровском районе Москвы проходит капитальный ремонт 16-этажного жилого дома на Стартовой улице. Здание возвели в 1976 году по типовому проекту. Оно находится недалеко от знаменитого Джамгаровского парка.
Особое внимание специалисты уделили обновлению портрета дома. В рамках ремонта фасада промыли поверхности от накопившихся загрязнений и расчистили межпанельные швы от старого заполнения. Затем нанесли антигрибковую защиту на пораженные конструкции. Все работы завершат в этом году.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".