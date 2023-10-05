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05 октября, 17:00

Город

"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома на Херсонской улице в Москве

"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома на Херсонской улице в Москве

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На юго-западе Москвы завершается капитальный ремонт жилого дома. Здание находится на Херсонской улице, его возвели в 1970 году.

На объекте заменили ряд инженерных сетей. Так, строители установили новые стояки холодного и горячего водоснабжения. Фасад дома также преобразили. Работы прошли по современной технологии с применением полимерцементных смесей. Осталось привести в порядок лоджии и установить новые двери. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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