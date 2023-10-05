Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 10:05

Город

"Мой район. Обратная связь": завершены работы по благоустройству на улицах в ЦАО

"Мой район. Обратная связь": завершены работы по благоустройству на улицах в ЦАО

"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома на Нижней Первомайской улице в Москве

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершили на Яхромской улице

Москвичам рассказали, что появится на месте нежилой застройки в трех районах столицы

Выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве

Дептранс подсчитал, сколько времени экономят москвичи благодаря речному транспорту

Москвичам показали, как реконструировали площадь Тверской заставы за 10 лет

ЦОДД спрогнозировал в Москве трафик до 7 баллов вечером 5 октября

Собянин: жители 871 дома стали новоселами или готовятся к переезду по реновации

Новости часа: жители 871 дома стали новоселами или готовятся к переезду по реновации

Завершены работы по благоустройству на нескольких улицах в Центральном административном округе Москвы. Так, на Цветном бульваре привели в порядок территорию около входа на станцию метро и перед цирком Никулина.

Потрескавшийся асфальт на тротуарах заменили на крупную гранитную плитку, а также отремонтировали покрытие проезжей части. На бульваре установили энергосберегающие фонари и уличные торшеры, а воздушные кабельные линии убрали под землю. Поздней осенью на бульваре дополнительно высадят деревья и кустарники.

Благоустройство проводили и в границах улиц Мытной, Хавской и Конного переулок. В Хамовниках сделали более комфортными и уютными пять дворовых территорий. На Фрунзенской набережной вернули исторический облик скверу у дома № 50, а на улице Фадеева обновили целый квартал.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика