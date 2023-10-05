"Мой район. Обратная связь": завершены работы по благоустройству на улицах в ЦАО

Завершены работы по благоустройству на нескольких улицах в Центральном административном округе Москвы. Так, на Цветном бульваре привели в порядок территорию около входа на станцию метро и перед цирком Никулина.

Потрескавшийся асфальт на тротуарах заменили на крупную гранитную плитку, а также отремонтировали покрытие проезжей части. На бульваре установили энергосберегающие фонари и уличные торшеры, а воздушные кабельные линии убрали под землю. Поздней осенью на бульваре дополнительно высадят деревья и кустарники.

Благоустройство проводили и в границах улиц Мытной, Хавской и Конного переулок. В Хамовниках сделали более комфортными и уютными пять дворовых территорий. На Фрунзенской набережной вернули исторический облик скверу у дома № 50, а на улице Фадеева обновили целый квартал.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".