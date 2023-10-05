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05 октября, 06:15

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершили на Яхромской улице

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершили на Яхромской улице

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Завершился капитальный ремонт дома на Яхромской улице. Его возвели в 1969 году по типовому проекту.

Особое внимание специалисты уделили обновлению фасада здания. Для этого использовали современную технологию с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. Это позволило привести в порядок внешний вид, а также восстановить технические характеристики объекта. Работы прошли в несколько этапов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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