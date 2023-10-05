05 октября, 06:15Город
"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершили на Яхромской улице
Завершился капитальный ремонт дома на Яхромской улице. Его возвели в 1969 году по типовому проекту.
Особое внимание специалисты уделили обновлению фасада здания. Для этого использовали современную технологию с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. Это позволило привести в порядок внешний вид, а также восстановить технические характеристики объекта. Работы прошли в несколько этапов.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь