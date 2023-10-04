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04 октября, 18:00

Город

"Мой район. Обратная связь": завершена реставрация исторического здания в центре Москвы

"Мой район. Обратная связь": завершена реставрация исторического здания в центре Москвы

"Мой район. Обратная связь": в Москве завершили благоустройство парка имени 40-летия ВЛКСМ

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В центре столицы прошло обновление исторического здания, а именно бывшего доходного дома купца Михаила Миронова. Дом находится по адресу Большой Сухаревский переулок, 15, строение 1. Здание в стиле модерн возвели в конце XIX века, а в XX веке его перестроили.

Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок эту архитектурную жемчужину. Они очистили плоскости стен от накопившихся загрязнений и промыли глазурованную керамическую плитку парадного фасада. После этого на места намокания нанесли антигрибковый современный состав. Мастера также восстановили разрушенные фрагменты кирпичной кладки. Работы прошли в рамках столичной программы капремонта.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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