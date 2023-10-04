"Мой район. Обратная связь": в Москве завершили благоустройство парка имени 40-летия ВЛКСМ

Завершено благоустройство парка имени 40-летия ВЛКСМ. Он является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому проект благоустройства разрабатывали на основе архивных материалов, фотографий и чертежей.

В парке отреставрировали сохранившиеся скульптуры, а утраченные воссоздали. В их число вошла скульптура "Олень", уцелевшая лишь на треть, а также "Козерог", "Голуби", "Трубач" и композиция "Дети разных народов". Еще масштабные работы затронули фонтаны.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".