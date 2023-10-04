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Новости

04 октября, 10:25

Город

"Мой район. Обратная связь": рабочие благоустроили территорию возле БКЛ "Кленовый бульвар"

"Мой район. Обратная связь": рабочие благоустроили территорию возле БКЛ "Кленовый бульвар"

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Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии "Кленовый бульвар". Главной задачей было обустроить удобные пешеходные маршруты от станции метро до жилых домов.

В порядок привели улицы Речников и Затонную. Заменили более пяти тысяч метров покрытия тротуаров и асфальт на проезжей части. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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