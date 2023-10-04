"Мой район. Обратная связь": рабочие благоустроили территорию возле БКЛ "Кленовый бульвар"

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии "Кленовый бульвар". Главной задачей было обустроить удобные пешеходные маршруты от станции метро до жилых домов.

В порядок привели улицы Речников и Затонную. Заменили более пяти тысяч метров покрытия тротуаров и асфальт на проезжей части. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".