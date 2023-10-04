Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября, 07:40

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершили на Яхромской улице

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершили на Яхромской улице

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершился во 2-м Тушинском проезде

Собянин: более десяти проектов благоустройства реализовали в этом году в ВАО

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Карту "Тройка" можно будет пополнять сразу на турникетах столичного метро

Собянин рассказал, какие социальные объекты открыты в Москве за 5 лет

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

Детеныш панды набрал почти два килограмма в Московском зоопарке

Жителям столицы рассказали, как система "Безопасный город" работает на дорогах

Завершился капитальный ремонт дома на Яхромской улице. Его возвели в 1969 году по типовому проекту.

Особое внимание специалисты уделили обновлению фасада здания. Для этого использовали современную технологию с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. Это позволило привести в порядок внешний вид, а также восстановить технические характеристики объекта. Работы прошли в несколько этапов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика