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03 октября, 18:05

Город

"Мой район. Обратная связь": мастера завершат реставрацию дома Владимира Шухова

"Мой район. Обратная связь": мастера завершат реставрацию дома Владимира Шухова

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В центре столицы завершается реставрация дома, в котором жил известный инженер и изобретатель Владимир Шухов. Здание находится по адресу Кривоколенный переулок, дом 11/13, строение 1. Дом был возведен в 1836 году.

Специалисты Фонда капитального ремонта применяют передовые технологии и используют новейшие отечественные материалы. На данный момент подходят к концу работы по сохранению фасада дома. Мастера также провели кропотливые работы по восстановлению декоративных элементов, украшающих здание.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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