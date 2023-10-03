03 октября, 08:15Город
"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершился во 2-м Тушинском проезде
В столичном районе Покровское-Стрешнево завершился капитальный ремонт девятиэтажного жилого дома во 2-м Тушинском проезде. Его возвели в 1976 году.
Особое внимание уделили восстановлению поверхностей фасада, которые изначально отделаны мелкой декоративной плиткой. Для этого применили современную технологию с использованием полимерцементных растворов на армирующих сетках. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь