03 октября, 06:25Город
"Мой район. Обратная связь": мастера завершили капремонт фасада дома на Алтуфьевском шоссе
На северо-востоке Москвы завершен капитальный ремонт фасада 12-этажного дома. Здание находится по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 24В.
Дом был возведен в 1974 году по типовому проекту. Специалисты фонда капитального ремонта применили передовую технологию ремонта с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. Высотные работы на объекте производились с применением фасадных электролюлек.
Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь