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03 октября, 06:25

Город

"Мой район. Обратная связь": мастера завершили капремонт фасада дома на Алтуфьевском шоссе

"Мой район. Обратная связь": мастера завершили капремонт фасада дома на Алтуфьевском шоссе

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На северо-востоке Москвы завершен капитальный ремонт фасада 12-этажного дома. Здание находится по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 24В.

Дом был возведен в 1974 году по типовому проекту. Специалисты фонда капитального ремонта применили передовую технологию ремонта с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. Высотные работы на объекте производились с применением фасадных электролюлек.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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