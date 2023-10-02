"Мой район. Обратная связь": свыше 850 км проводов убрали под землю в Москве с 2015 года

На Ленинском проспекте реализуют программу "Чистое небо". Всего в столице, начиная с 2015 года, убрали под землю 850 километров воздушных линий.

Освобождают центральную часть города и ключевые магистрали. Это помогает улучшить визуальный облик пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.

Провода убрали на Садовом, Бульварном и Кремлевском кольцах, на улицах Тверской и Новый Арбат, на Ярославском и Каширском шоссе, на набережных острова Балчуг, а также других переулках и площадях. Благодаря программе "Чистое небо" пилоты Московского авиационного центра получили возможность приземляться для оказания экстренной помощи пострадавшим даже на узких улицах.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".