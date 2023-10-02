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02 октября, 08:15

Город

"Мой район. Обратная связь": завершен капремонт фасада дома на Алтуфьевское шоссе

"Мой район. Обратная связь": завершен капремонт фасада дома на Алтуфьевское шоссе

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На северо-востоке Москвы завершен капитальный ремонт фасада 12-этажного дома. Здание находится по адресу Алтуфьевское шоссе, дом № 24 В. Дом был возведен в 1974 году по типовому проекту.

Специалисты Фонда капитального ремонта подарили этому зданию новый яркий облик. Мастера применили передовую технологию ремонта с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. Высотные работы на объекте производились с применением фасадных электролюлек. Для ремонта были подобраны качественные отечественные материалы.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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