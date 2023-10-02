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02 октября, 06:15

Город

"Мой район. Обратная связь": завершилось обновление фасада дома на шоссе Энтузиастов

"Мой район. Обратная связь": завершилось обновление фасада дома на шоссе Энтузиастов

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Завершилось обновление фасада дома на шоссе Энтузиастов. Его возвели в 1972 году. В девятиэтажном здании площадь фасада превышает три тысячи квадратных метров. Его привели в порядок по современной технологии с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках.

На первом этапе стены дома промыли и исправили геометрию панелей, затем нанесли клеевые составы с армирующей сеткой и слои декоративной штукатурки и краски. В порядок привели межпанельные швы. Также в местах общего пользования установили новые стеклопакеты и обновили цокольное покрытие.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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