"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство у станции "Нагатинский затон" БКЛ

Завершилось благоустройство территории у станции Большой кольцевой линии метро "Нагатинский затон". Пространство сделали комфортным для местных жителей и пассажиров. В зону благоустройства вошли Проектируемый проезд № 183 и участок улицы Коломенской от станции "Нагатинский затон" до пересечения с улицей Речников.

Специалисты проложили более 250 метров водосточной сети и расширили тротуары, а также обновили покрытие проезжей части. Площадь пешеходной зоны превысила 11,5 тысячи квадратных метров. Модернизировали и систему освещения – у станции установили 200 фонарей и уличных торшеров. А на пешеходных переходах появились 18 опор контрастного освещения.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".