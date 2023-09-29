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29 сентября, 06:45

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"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома в центре столицы

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома в центре столицы

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В центре Москвы завершился капитальный ремонт дома, построенного по индивидуальному проекту. Здание находится по адресу Мансуровский переулок, 6. Дом был возведен в 1932 году.

Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок фасад и крышу этого здания. Стены расчистили и промыли, убрали с них плесень и грибок, затем отремонтировали выветренные швы и кирпичную кладку. Кроме того, фасад окрасили.

Для ремонта были использованы качественные отечественные материалы. Работы прошли в рамках столичной программы капремонта. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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