"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома в центре столицы

В центре Москвы завершился капитальный ремонт дома, построенного по индивидуальному проекту. Здание находится по адресу Мансуровский переулок, 6. Дом был возведен в 1932 году.

Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок фасад и крышу этого здания. Стены расчистили и промыли, убрали с них плесень и грибок, затем отремонтировали выветренные швы и кирпичную кладку. Кроме того, фасад окрасили.

Для ремонта были использованы качественные отечественные материалы. Работы прошли в рамках столичной программы капремонта. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".