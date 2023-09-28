Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 08:10

Город

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома в центре столицы

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома в центре столицы

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1976 года завершат на улице Свободы

Московский зоопарк показал, как готовится к зиме

Новости часа: уникальный препарат для лечения онкологии начали выпускать в Москве

Тысячи детских площадок отремонтировали в Москве с 2011 года

Собянин заявил, что около 12 млн туристов посетили Москву за лето

ЦОДД спрогнозировал трафик на столичных дорогах до 7 баллов вечером 28 сентября

Новости часа: южная рокада свяжет четыре округа с населением около 2,7 млн человек

Интервалы движения 10 маршрутов общественного транспорта сократили в Москве в сентябре

Экотропа появится в столичном парке "Яуза"

В центре Москвы завершился капитальный ремонт дома, построенного по индивидуальному проекту. Здание находится по адресу Мансуровский переулок, 6. Дом был возведен в 1932 году.

Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок фасад и крышу этого здания. Стены расчистили и промыли, убрали с них плесень и грибок, затем отремонтировали выветренные швы и кирпичную кладку. Кроме того, фасад окрасили.

Для ремонта были использованы качественные отечественные материалы. Работы прошли в рамках столичной программы капремонта. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика