28 сентября, 06:50Город
"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1976 года завершат на улице Свободы
Мастера завершают капитальный ремонт жилого дома на улице Свободы. Его возвели в 1976 году. Дом находится рядом с парком "Северное Тушино".
Особое внимание специалисты уделили фасаду, который отделан мелкой декоративной плиткой. Для его восстановления рабочие использовали полимерцементные смеси на армирующих сетках. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
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