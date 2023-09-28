"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1976 года завершат на улице Свободы

Мастера завершают капитальный ремонт жилого дома на улице Свободы. Его возвели в 1976 году. Дом находится рядом с парком "Северное Тушино".

Особое внимание специалисты уделили фасаду, который отделан мелкой декоративной плиткой. Для его восстановления рабочие использовали полимерцементные смеси на армирующих сетках. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".