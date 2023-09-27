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27 сентября, 17:55

Город

"Мой район. Обратная связь": рабочие продолжили благоустройство северных районов Москвы

"Мой район. Обратная связь": рабочие продолжили благоустройство северных районов Москвы

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В ходе работ по благоустройству Старопетровский сквер и скверы по улицам Коптевской и Клары Цэткин объединили в единый прогулочный маршрут. Его площадь – более шести гектаров. Там разместили плетеные качели-гнезда, столы для настольного тенниса и зоны для выгула собак.

Также в рамках благоустройства Северного округа специалисты привели в порядок Базовский сквер в Западном Дегунине. Там появились велосипедные и пешеходные дорожки и спортивные площадки.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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