"Мой район. Обратная связь": специалисты продолжили ремонт дома в центре Москвы

В центре Москвы идет капитальный ремонт дома в неоклассическом стиле. Здание находится по адресу Сытинский тупик, 1, строение 4. Дом был возведен в 1899 году по индивидуальному проекту.

Специалисты фонда капитального ремонта уже провели работы по обновлению фасада здания. Мастера промыли и расчистили стены, а также восстановили локальные разрушения кирпичной кладки. Еще они привели в порядок архитектурный декор и окрасили здание.

Теперь специалисты прокладывают новую электросеть и обновляют подъезды. Для ремонта подобраны качественные отечественные материалы.

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