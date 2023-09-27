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27 сентября, 10:10

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома завершат в районе Северное Тушино

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома завершат в районе Северное Тушино

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В районе Северное Тушино завершается капитальный ремонт жилого дома на улице Свободы. Его возвели в 1976 году.

Особое внимание специалисты уделили фасаду, который отделан мелкой декоративной плиткой. Для его восстановления использовали полимерцементные смеси на армирующих сетках.

На первом этапе все поверхности промыли, места намокания обработали антигрибковыми составами, затем нанесли штукатурно-клеевой состав с армирующей сеткой, а в финале окрасили фасад. Также рабочие расчистили и герметизировали межпанельные швы.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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