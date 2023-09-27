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27 сентября, 08:15

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"Мой район. Обратная связь": на северо-востоке Москвы благоустроили "Долгие пруды"

"Мой район. Обратная связь": на северо-востоке Москвы благоустроили "Долгие пруды"

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В районе Северном на северо-востоке Москвы благоустроили "Долгие пруды". Работы прошли на площади 10 гектаров. Территорию парка разделили на несколько функциональных зон.

Так, площадки для занятий спортом, тихого отдыха и детских игр оборудовали ближе к жилым домам. Теперь детей помладше ждет специальная "археологическая" песочница, а ребята постарше смогут развлечься в высотном игровом комплексе, там установили качели-гнезда и балансиры с батутами.

Кроме того, в парке было проложено четыре километра комфортных дорожек. А вот центральную зону отдыха оставили практически нетронутой – это сделали, чтобы сохранить экологический баланс. Там установили только лавочки, а еще оборудовали площадку для дрессировки собак. Работы велись с учетом пожеланий местных жителей.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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