Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 17:55

Город

"Мой район. Обратная связь": завершается реставрация бывшей городской усадьбы Алексеевых

"Мой район. Обратная связь": завершается реставрация бывшей городской усадьбы Алексеевых

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома продолжается в Северном Тушине

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома завершат в центре столицы

"Мой район. Обратная связь": общественное пространство благоустроили на юго-востоке Москвы

"Мой район. Обратная связь": камремонт дома завершат на Стартовой улице

Новый мост откроют между Парком Горького и "ГЭС-2"

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о росте инвестиций в экономику Москвы

Москвичам рассказали, как в столице поменялась концепция автовокзалов

ЦОДД спрогнозировал трафик на столичных дорогах до 6 баллов вечером 26 сентября

Новости часа: количество точек городского Wi-Fi в Москве достигло почти 25 тысяч

Завершается реставрация бывшей городской усадьбы Алексеевых на улице Александра Солженицына. Здание построили в XVIII веке по проекту архитектора Родиона Казакова.

С фасада дома уже сняли леса. Мастера особое внимание уделили историческому портрету. Они восстановили декоративное оформление центральной фасадной части, восполнили утраты по межэтажным карнизам, подоконным пояскам и оконным сандрикам, а также воссоздали аварийные участки капитэлей коринфского ордера пилястр главного фасада. В порядок привели и белый камень цокольного основания.

Кроме того, специалисты обновляют подъезды и подвал. Закончены работы по замене ряда внутридомовых коммуникаций. Кстати, в одном из флигелей этой усадьбы родился режиссер Константин Станиславский.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика