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26 сентября, 17:10

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"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома продолжается в Северном Тушине

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома продолжается в Северном Тушине

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Капитальный ремонт жилого дома проходит в Северном Тушине. Здание находится по адресу бульвар Яна Райниса, дом № 6, корпус 2. Его возвели еще в 1970 году.

Специалисты Фонда капремонта завершили замену ряда инженерных систем объекта. Теперь они обновляют крышу и фасад здания. Скоро мастера приступят к окраске стен дома.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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