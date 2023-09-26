"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома завершат в центре столицы

В центре столицы завершается капитальный ремонт жилого дома. Здание находится по адресу улица Плющиха, дом № 43–47. Здание было возведено в 1958 году.

До конца октября специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок фасад и подъезды пятиэтажки, а также заменят внутренние инженерные системы. Мастера уже провели большой объем работ – расчистили и промыли плоскости фасада, затем восстановили выветренные швы и поврежденные кирпичные сегменты.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".