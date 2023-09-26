"Мой район. Обратная связь": общественное пространство благоустроили на юго-востоке Москвы

Новое комфортное пространство появилось на юго-востоке Москвы. Там завершилось благоустройство прилегающей территории у культурного центра "Москвич", а также на улицу Коломникова. Там создали уютные зоны для отдыха и прогулок.

В рамках проекта по благоустройству также художественно оформили бетонную стену протяженностью 1,3 километра вдоль завода "Москвич" и площадки "Печатники". Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".