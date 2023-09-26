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26 сентября, 06:50

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"Мой район. Обратная связь": камремонт дома завершат на Стартовой улице

"Мой район. Обратная связь": камремонт дома завершат на Стартовой улице

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Мастера продолжают капитальный ремонт шестнадцатиэтажного жилого дома на Стартовой улице. Здание возвели в 1976 году по типовому проекту.

Специалисты гидрофобизировали внешние стены фасада силиконовой эмульсией. В финале они обновили балконы, привели в порядок оконные и дверные откосы. Все виды работ по дому завершат к концу 2023 года.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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