22 сентября, 17:55Город
"Мой район. Обратная связь": реставрация жилого дома в Беговом районе столицы
На севере столицы идет капитальный ремонт жилого дома в стиле конструктивизма. Здание находится на улице Расковой.
Дом возвели в 1932 году по индивидуальному проекту. Специалисты Фонда капитального ремонта заменили внутридомовые коммуникации центрального отопления, в настоящее время они обновляют магистрали холодного и горячего водоснабжения. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь