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Новости

22 сентября, 17:55

Город

"Мой район. Обратная связь": реставрация жилого дома в Беговом районе столицы

"Мой район. Обратная связь": реставрация жилого дома в Беговом районе столицы

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На севере столицы идет капитальный ремонт жилого дома в стиле конструктивизма. Здание находится на улице Расковой.

Дом возвели в 1932 году по индивидуальному проекту. Специалисты Фонда капитального ремонта заменили внутридомовые коммуникации центрального отопления, в настоящее время они обновляют магистрали холодного и горячего водоснабжения. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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