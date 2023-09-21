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21 сентября, 18:00

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1958 года завершится на Ленинском проспекте

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1958 года завершится на Ленинском проспекте

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В многоэтажке на Ленинском проспекте идет капитальный ремонт фасада. Дом возвели в 1958 году.

Перед началом работ специалисты разработали отдельный проект, в котором учли все особенности здания, подобрали материалы и технологии. Ремонт фасада начали с расчистки и промывки внешнего периметра стен, затем восстановили все швы и вернули утраченные элементы кирпичной кладки.

На следующем этапе места намокания обработали антигрибковым составом, отремонтировали архитектурные элементы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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