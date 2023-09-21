21 сентября, 07:15Город
"Мой район. Обратная связь": бывший доходный дом купца Миронова обновили в столице
В центре столицы прошло обновление исторического здания – бывшего доходного дома купца Михаила Миронова, который находится в Большом Сухаревском переулке.
Здание в стиле модерн возвели в конце 19 века, в 20 веке его перестроили. Работники Фонда капитального ремонта очистили плоскости стен от загрязнений, промыли керамическую плитку парадного фасада и восстановили разрушенные фрагменты кирпичной кладки. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь