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21 сентября, 07:15

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"Мой район. Обратная связь": бывший доходный дом купца Миронова обновили в столице

"Мой район. Обратная связь": бывший доходный дом купца Миронова обновили в столице

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В центре столицы прошло обновление исторического здания – бывшего доходного дома купца Михаила Миронова, который находится в Большом Сухаревском переулке.

Здание в стиле модерн возвели в конце 19 века, в 20 веке его перестроили. Работники Фонда капитального ремонта очистили плоскости стен от загрязнений, промыли керамическую плитку парадного фасада и восстановили разрушенные фрагменты кирпичной кладки. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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