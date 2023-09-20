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20 сентября, 17:05

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"Мой район. Обратная связь": около 15 млн тюльпанов высадят на столичных клумбах

"Мой район. Обратная связь": около 15 млн тюльпанов высадят на столичных клумбах

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Около 15 миллионов тюльпанов высадят на столичных клумбах. Работы пройдут в октябре 2023 года. Их необходимо завершить до наступления холодов, чтобы луковицы успели укорениться. После высадки цветы задекорируют разноцветной древесной щепой, которая поможет защитить их от сильных морозов. Общая площадь клумб превысит 220 тысяч квадратных метров.

Распустятся цветы к майским праздникам в 2024 году. Они украсят городские улицы, набережные, площади, скверы, парки и общественные пространства. Радовать москвичей будут несколько сортов тюльпанов. Среди них – "стронг голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный "апель-дорн", белый "роял верджин" и "шуга лав" нежно-розового оттенка.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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