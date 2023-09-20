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20 сентября, 10:45

Город

"Мой район. Обратная связь": мастера благоустроят территории возле 10 станций БКЛ

"Мой район. Обратная связь": мастера благоустроят территории возле 10 станций БКЛ

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В столице началось благоустройство территорий возле станций Большой кольцевой линии. Уже готово пространство около метро "Нагатинский Затон" и "Кленовый бульвар". На набережной вдоль Коломенской улицы создали прогулочный экомаршрут. Так, мастера благоустроят территории возле 10 станций БКЛ.

Также в порядок приводят территории около 11 станций МЦД. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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