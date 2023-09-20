Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября, 08:20

Город

"Мой район. Обратная связь": мастера завершат реставрацию дома Шухова

"Мой район. Обратная связь": мастера завершат реставрацию дома Шухова

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершился на 11-й улице Текстильщиков

Выставка "100+1. Нашей родине посвящается" открылась на Пречистенке

Арт-проект "МЦД – путешествие в искусство" запустили в столице

Станцию Ховрино на МЦД-3 реконструируют для запуска двух путей и новой магистрали

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

Дептранс разработал единую платформу "Энергия Москвы"

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Новый парк появился в пойме реки Жужи

Собянин поручил обновить план развития Москвы на первом президиуме после выборов

В центре столицы завершается реставрация дома, в котором жил известный инженер и изобретатель Владимир Шухов. Здание находится по адресу Кривоколенный переулок, дом 11/13, строение 1. Дом был возведен в 1836 году.

Специалисты Фонда капитального ремонта применяют передовые технологии и используют новейшие отечественные материалы. На данный момент подходят к концу работы по сохранению фасада дома. Мастера также провели кропотливые работы по восстановлению декоративных элементов, украшающих здание.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика