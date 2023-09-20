"Мой район. Обратная связь": мастера завершат реставрацию дома Шухова

В центре столицы завершается реставрация дома, в котором жил известный инженер и изобретатель Владимир Шухов. Здание находится по адресу Кривоколенный переулок, дом 11/13, строение 1. Дом был возведен в 1836 году.

Специалисты Фонда капитального ремонта применяют передовые технологии и используют новейшие отечественные материалы. На данный момент подходят к концу работы по сохранению фасада дома. Мастера также провели кропотливые работы по восстановлению декоративных элементов, украшающих здание.

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