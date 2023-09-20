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20 сентября, 06:35

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершился на 11-й улице Текстильщиков

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершился на 11-й улице Текстильщиков

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Завершился капитальный ремонт жилого столичного дома на 11-й улице Текстильщиков. Его возвели в 1973 году.

Специалисты особое внимание уделили ремонту фасада здания. За 50 лет декоративная плитка потеряла цвет, а местами отвалилась. Чтобы привести ее в порядок, разработали особую технологию с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках.

Работы по обновлению фасада прошли в несколько этапов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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