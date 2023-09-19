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19 сентября, 10:20

Город

"Мой район. Обратная связь": завершен капремонт дома на улице Молодцова

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На северо-востоке Москвы завершен капитальный ремонт девятиэтажного жилого дома. Здание находится по адресу улица Молодцова, дом 31, корпус 1. Оно возведено в 1966 году по типовому проекту.

Специалисты Фонда капитального ремонта заменили инженерные системы здания, а также привели в порядок его фасад. Они промыли стены и обновили кирпичную кладку, заменив отдельные сегменты, а затем заделали швы.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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