"Мой район. Обратная связь": территорию центра "Москва-Сити" благоустроили в столице

В столице завершили благоустройство территории центра "Москва-Сити", которая прилегает к съезду с проспекта Багратиона. Это северный дублер Кутузовского проспекта.

Работы прошли на Тестовской улице и Пресненской набережной вплоть до моста Багратион. Специалисты расширили пешеходную часть и замостили ее гранитной плиткой. На дороге заменили асфальт, организовали парковку для автомобилей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.