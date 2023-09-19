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19 сентября, 06:30

Город

"Мой район. Обратная связь": территорию центра "Москва-Сити" благоустроили в столице

"Мой район. Обратная связь": территорию центра "Москва-Сити" благоустроили в столице

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В столице завершили благоустройство территории центра "Москва-Сити", которая прилегает к съезду с проспекта Багратиона. Это северный дублер Кутузовского проспекта.

Работы прошли на Тестовской улице и Пресненской набережной вплоть до моста Багратион. Специалисты расширили пешеходную часть и замостили ее гранитной плиткой. На дороге заменили асфальт, организовали парковку для автомобилей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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