Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 08:10

Город

"Мой район. Обратная связь": в Савеловском районе обустроили пешеходную зону

"Мой район. Обратная связь": в Савеловском районе обустроили пешеходную зону

Новости часа: Собянин открыл новый парк в пойме реки Жужи на юге Москвы

Две новые дороги построят в Бескудникове на севере Москвы по программе реновации

Десять новых парковок для велосипедов сделают в Москве до конца 2023 года

Собянин объявил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи

Движение в столице затруднено на 63-м километре МКАД

Новости часа: Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

На МЦД-3 реконструируют станцию Ховрино и построят вокзал Грачевская

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 54 километра

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

В ходе работ по благоустройству в Савеловском районе сделали пешеходную зону. Она проходит по улицам Вятской, 1-я Хуторской, Башиловской и по 4-му Вятскому переулку. На месте гаражей сделали зону отдыха и площадку для выгула домашних животных, привели в порядок газон.

Также в рамках благоустройства Северного округа специалисты привели в порядок Базовский сквер в Западном Дегунине. Там появились велосипедные и пешеходные дорожки и спортивные площадки. А в Молжаниновском районе на 2-й Подрезковой улице создали зону отдыха возле пруда. Водоем очистили, поставили лавочки и качели.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика