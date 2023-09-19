"Мой район. Обратная связь": в Савеловском районе обустроили пешеходную зону

В ходе работ по благоустройству в Савеловском районе сделали пешеходную зону. Она проходит по улицам Вятской, 1-я Хуторской, Башиловской и по 4-му Вятскому переулку. На месте гаражей сделали зону отдыха и площадку для выгула домашних животных, привели в порядок газон.

Также в рамках благоустройства Северного округа специалисты привели в порядок Базовский сквер в Западном Дегунине. Там появились велосипедные и пешеходные дорожки и спортивные площадки. А в Молжаниновском районе на 2-й Подрезковой улице создали зону отдыха возле пруда. Водоем очистили, поставили лавочки и качели.

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