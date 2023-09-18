18 сентября, 10:30Город
"Мой район. Обратная связь": жилой дом отремонтировали на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы завершен капитальный ремонт девятиэтажного жилого дома. Здание находится на улице Молодцова.
Дом был возведен в 1966 году по типовому проекту. Специалисты Фонда капитального ремонта заменили инженерные системы здания, а также привели в порядок его фасад. Кроме того, мастера восстановили поврежденные балконные плиты. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь