"Мой район. Обратная связь": благоустройство северных районов Москвы

В ходе работ по благоустройству Старопетровский сквер и скверы по улицам Коптевской и Клары Цэткин объединили в единый прогулочный маршрут. Его площадь – более шести гектаров. Там разместили плетеные качели-гнезда, столы для настольного тенниса и зоны для выгула собак.

Также в рамках благоустройства Северного округа специалисты привели в порядок Базовский сквер в Западном Дегунине. Там появились велосипедные и пешеходные дорожки и спортивные площадки.

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