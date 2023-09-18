Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 06:15

Город

"Мой район. Обратная связь": обновление дома в Сытинском тупике в столице

"Мой район. Обратная связь": обновление дома в Сытинском тупике в столице

Собянин рассказал о благоустройстве 10 станций БКЛ

На станции "Университет Дружбы Народов" начался монтаж мозаичного панно

Москвичам рассказали о завершении основных работ по строительству нового комплекса ИКБ № 1

Новый дублер Боровского шоссе в ТиНАО готов на 98%

Движение в столице затруднено на улице Серафимовича

Москвичам рассказали, как заморозить годовой абонемент на "Тройке"

Новости часа: на МЦД-3 реконструируют платформу Ховрино

Более 50 снегосплавных пунктов подготовили к осенне-зимнему периоду в Москве

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 50 километров

В центре Москвы идет капитальный ремонт дома в неоклассическом стиле. Здание находится в Сытинском тупике.

Дом был возведен в 1899 году по индивидуальному проекту. Специалисты Фонда капитального ремонта провели работы по обновлению фасада здания. В настоящее время они прокладывают новую электросеть и обновляют подъезды. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика