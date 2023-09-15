"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома на Средней Переяславской улице в Москве

В столице идет капитальный ремонт жилого дома на Средней Переяславской улице. Его возвели в 1960 году по индивидуальному проекту. Здание обладает кирпичным дымоходом.

Специалисты занялись обновлением фасада дома и балконов, а также ремонтом системы холодного и горячего водоснабжения. Они также планируют восстановить цоколь. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".