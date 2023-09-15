"Мой район. Обратная связь": ремонт дома на Петрозаводской улице в столице

На севере столицы завершается капитальный ремонт дома по новой технологии. Здание находится на Петрозаводской улице. Дом был возведен в 1968 году по типовому проекту.

Специалисты Фонда капитального ремонта приводят в порядок внешний вид здания и проводят замену ряда внутридомовых коммуникаций. Фасад дома облицован мелкоразмерной плиткой. Ремонт идет по новой технологии с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".