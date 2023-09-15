"Мой район. Обратная связь": парк для кинологических мероприятий открыли в Москве

На северо-востоке столицы открылся парк для выставочных и кинологических мероприятий. Он находится на Кольской улице.

Площадь одной из самых больших и удобных площадок для выгула собак в России – более 13 тысяч квадратных метров. На ней есть две зоны для тренировки домашних животных, каждая из которых оснащена множеством снарядов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".