Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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15 сентября, 09:45

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"Мой район. Обратная связь": парк для кинологических мероприятий открыли в Москве

"Мой район. Обратная связь": парк для кинологических мероприятий открыли в Москве

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На северо-востоке столицы открылся парк для выставочных и кинологических мероприятий. Он находится на Кольской улице.

Площадь одной из самых больших и удобных площадок для выгула собак в России – более 13 тысяч квадратных метров. На ней есть две зоны для тренировки домашних животных, каждая из которых оснащена множеством снарядов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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