15 сентября, 09:45Город
"Мой район. Обратная связь": парк для кинологических мероприятий открыли в Москве
На северо-востоке столицы открылся парк для выставочных и кинологических мероприятий. Он находится на Кольской улице.
Площадь одной из самых больших и удобных площадок для выгула собак в России – более 13 тысяч квадратных метров. На ней есть две зоны для тренировки домашних животных, каждая из которых оснащена множеством снарядов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь