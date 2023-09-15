"Мой район. Обратная связь": ремонт дома в Сытинском тупике в Москве

В центре Москвы идет капитальный ремонт дома в неоклассическом стиле. Здание находится в Сытинском тупике.

Дом был возведен в 1899 году по индивидуальному проекту. Специалисты фонда капитального ремонта провели работы по обновлению фасада здания. В настоящее время они прокладывают новую электросеть и обновляют подъезды. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".